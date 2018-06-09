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نائب رئيس الإمارات يستقبل ولي عهد أبوظبي

السبت 09/يونيو/2018 - 08:44 م
نائب رئيس الإمارات يستقبل ولي عهد أبوظبي
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وكالات
 
استقبل نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في قصره بزعبيل مساء اليوم السبت، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وتبادل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي، التهاني بشهر رمضان المبارك، وذلك بحضور ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وممثل الحاكم في منطقة الظفرة الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية والتعاون الدولي  الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، و رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ومدير دائرة اعلام دبي الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وعدد من الشيوخ والوزراء وأعيان البلاد وكبار المسئولين من مدنيين وعسكريين.
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