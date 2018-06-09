نائب رئيس الإمارات يستقبل ولي عهد أبوظبي

استقبل نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في قصره بزعبيل مساء اليوم السبت، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.



