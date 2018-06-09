شرطة دبي تكرم مواطناً لأمانته في إعادة مال لصاحبه

بناء على توجيهات القائد العام لشرطة دبي اللواء عبد الله خليفة المري، كرم مدير الإدارة العامة للعمليات بالنيابة العميد عمر الشامسي، المواطن عمر عبد الله محمد الظنحاني (33 عاماً)، لأمانته وحرصه على إعادة مبلغ مالي لأحد الأشخاص كان نسيه في جهاز صراف آلي.





وتقدم العميد الشامسي، بالشكر إلى المواطن الظنحاني لحسن أمانته ومبادرته الطيبة في الحرص على التواصل مع غرفة القيادة والسيطرة في شرطة دبي من أجل الوصول إلى صاحب المبلغ وإعادته له، داعياً افراد المجتمع أن يحذو حذوه كونه يعتبر مثالاً للصدق والأمانة والحرص على إعادة الممتلكات لأصحابها. وفق "24"





وحول ما حدث، أكد الظنحاني أنه "كان متجهاً إلى إحدى محطات البترول على شارع الإمارات وعثر على مبلغ مالي يقارب 3 آلاف درهم في جهاز الصراف الآلي، فأبلغ العاملين في المحطة إلا أنهم أبدوا عدم معرفتهم بصاحبه وعدم مسؤوليتهم عن المال".





وأشار إلى أنه "طلب من العاملين في المحطة السماح له بالاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة على أمل معرفة صاحب المال"، مبيناً أن "التسجيلات أظهرت رجلاً يستخدم جهاز الصراف الآلي ثم يخرج مسرعاً إلى سيارته دون أن يأخذ المبلغ الذي سحبه".





وأضاف أنه "تمكن من خلال كاميرا المراقبة من معرفة رقم لوحة سيارة الرجل ثم الاتصال بمركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي، حيث ساعده الموظفون في الحصول على رقم هاتف صاحب المبلغ المالي وتواصلوا معه وتم التنسيق وإعادة المال له، مشيراً إلى أن "صاحب المبلغ أبلغه أنه نسي أخذ المبلغ بسبب رغبته في العودة إلى منزله قبل بدء فترة الازدحام المروري".



