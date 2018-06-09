الشئون الإسلامية: تُهيء مصليات العيد بمنطقة الجوف (فيديو)

صرح فضيلة الشيخ / عبيد بن عبد الله الجلال مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الجوف بأنه سوف تقام صلاة عيد الفطر المبارك هذا العام ( 1439هـ) في جميع المصليات المكشوفة وفي بعض الجوامع في المنطقه على النحو التالي





في مدينه سكاكا :

إضافه إلى المصليات المكشوفة ستقام في :-

1- جامع خادم الحرمين الشريفين 2- جامع الشيخ فيصل

3- جامع الرحمانيه 4- جامع أحمد بن حنبل 5- جامع الإحسان

6- جامع ابن باز

7 – جامع عمر بن عبدالعزيز ( الزايد )

8- جامع المدبغ

9- جامع أبي بكر الصديق

10 – جامع السبيعي

11- جامع الفيصلية

12- جامع المحمدية

13- جامع الزعفرانة

14- جامع الصالح

15- جامع العقل

16- جامع السمارة

17- جامع الزبير بن العوام

18- جامع حواس العوذة

19- جامع الشعيب

20- جامع الضلع

21- جامع الإمارة

22- جامع الريان

23- جامع الجوهرة

24- جامع الناوي

25- جامع الفياض

26- جامع علي بن ابي طالب

27- جامع سلطانة

28- جامع الشايع

29- جامع ابن تيمية

30- جامع الثغيب





محافظه القريات والمراكز والقرى التابعه لها :

اضافه للمصليات المكشوفة ستقام في :-

1- جامع خادم الحرمين الشريفين

2- جامع محمد بن عبدالوهاب

3- جامع ابن باز

4- جامع ابن عثيمين

5- جامع الزامل 6- الجامع الكبير

7- جامع حي المزارع

8- جامع العضيب 9- جامع عمر بن الخطاب 10- جامع ابن تيميه

-11 جامع محمد بن سلام

12- جامع محمد بن ابراهيم

13- جامع احمد بن حنبل

14- جامع ساريه بهجره البلاعيس

15- جامع مركز الحماد

16- جامع قريه اثره

17- جامع قريه الرديفه

18- جامع قريه جماجم

19- جامع التوحيد بالعقيلة

20- جامع الخضير بالعقيلة

21- جامع السلام بالدعبوسية

22- جامع الناصفه .





محافظة دومة الجندل والمراكز والقرى التابعه لها:

اضافه للمصليات المكشوفة ستقام في :-

1- جامع الدريويش

2- جامع غاليه التليعان

3- جامع ابن القيم الجوزيه

4- جامع حسان بن ثابت

5- جامع الزارع

6- جامع البحيرات والوادي

7- جامع القعيد

8- جامع حسان بن ثابت بالشقيق

9- جامع الامام مالك

10- جامع محمد بن عبدالوهاب

11- جامع الامام البخاري





محافظة طبرجل والمراكز والقرى التابعه لها:

اضافه للمصليات المكشوفة ستقام في : –

1- جامع أبي بكر الصديق ( البلديه)

2- جامع عمر بن الخطاب ( الأمارة )

3- جامع معاويه بن أبي سفيان ( الدعيجا )

4- جامع ابن عثيمين

5 – جامع عبدالله بن عمر ( النباج )

6- جامع عباده بن الصامت ( شيبه)

7- جامع خباب بن الأرت ( صبيحا )

8- جامع الإيمان

9- جامع الحسن بن علي (صديع)

10- جامع سليم كندي

11- جامع خلف العتيقي

12- جامع السيف ببسيطاء

13- جامع علي بن أبي طالب ( الدويرج )

14- جامع ذي النورين ( الهزيل )

15- جامع ام ارطى

16- جامع عبدالرحمن بن ابي ابكر ببسيطا 17- جامع ابن باز





مركز صوير والقرى والهجر التابعه لها:

اضافة للمصليات المكشوفة ستقام في : –

1- جامع أحمد بن حنبل

2- جامع الثميري 3- جامع هدبان

4- جامع الشويحطية

5- جامع طلعة عمار

6- جامع الملك عبدالعزيز

7- جامع عذفاء

كما يجري الآن تهيئة مصليات الأعياد في المنطقة وذلك بإجراء التسوية والترميمات اللازمة لها من نظافة وصيانة وتجهيز لتلك المصليات بفرش مساحات واسعة منها .





كما أفاد فضيلته أن سبب إضافة الجوامع للمصليات المكشوفة لمقابلة الزيادة في أعداد السكان في المنطقة وإقبال المصلين على أداء صلاة العيد علما أنه تم تحديد وقت صلاة العيد في مدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل ومركز صوير في تمام الساعة (5.40) صباحاً.





وفي محافظة القريات ومحافظة طبرجل (5.45) صباحاً . بإذن الله تعالى وفي الختام سأل فضيلته المولى جل وعلا أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام و صالح الأعمال وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه .





وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .