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عاجل.. رحيل نجل الفنان شعبان حسين

السبت 09/يونيو/2018 - 08:39 م
عاجل.. رحيل نجل الفنان شعبان حسين
الفنان شعبان حسين
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الفجر الفني
 
أعلن الفنان الشاب عمرو متولي عن وفاة "محمد" نجل الفنان شعبان حسين، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر "متولي" صورة للفنان شعبان حسين ونجله وكُتب عليها معلقًا: "محمد شعبان حسين بن الفنان الجميل الراحل شعبان حسين توفي إلى رحمة الله".

وأضاف: "من فضلكم اقرأوا له الفاتحة وادعو له بالرحمة و ادعو لأهله ربنا يصبرهم... كان صديقي وكان من أنضف وأجدع الناس اللي عرفتهم في حياتي ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته".

يذكر أن الفنان الراحل شعبان حسين رحل عن عالمنا في 22 مايو عام 2013، وكان قد بدأ رحلته الفنية في الستينيات، وكان أبرز أدوراه "ثروت" في المسلسل الشهير "يوميات ونيس"، ودوره في فيلم العميل رقم 13.​
عاجل.. رحيل نجل الفنان شعبان حسين
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