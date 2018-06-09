إنجلترا في كأس العالم.. ما بين الواقع وحافز مونديال روسيا

تعتبر إنجلترا صاحبة الفضل الأكبر على العالم في إكتشاف رياضة كرة القدم، فقد بدأ الإنجليز بممارسة اللعبة في المدارسعام 1857، وفي عام 1889 تأسس نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي والذي يُعد أول وأقدم ناٍد في العالم في ممارسة اللعبة.

عشرون نسخة لبطولة كأس العالم لم يحقق المنتخب الإنجليزي منها سوى بطولة وحيدة في عقر داره عام 1966 بقيادة بوبي موور وبوبي تشارلتون.

توالت الأجيال القوية في الكرة الإنجليزية ويتوالى الفشل, وفي كل مونديال يُرشح الجمهور الإنجليزي منتخب بلاده للفوز بالبطولةويُخيب اللاعبون آمالهم.

من بين 14 مشاركة ومحاولة إنجليزية للفوز بالبطولة لم يُكلل النجاح فيها إلا في مرة واحدة, مما يعني 13 محاولة فاشلة للإنجليز.

ومن أبرز مشاركات الإنجليز في كأس العالم والتي زادت فيها توقعات الجماهير بتحقيق اللقبكانت عامي 2002 و 2006.

مونديال 2002 في كوريا واليابان:

تصدر المنتخب الإنجليزي مجموعته في تصفيات هذا المونديال بفارق الأهداف عن المنتخب الألماني, وسجل 16 هدفًا وإستقبلت شباكه 6 أهداف, وضمت تشكيلة الأسودالثلاثة لاعبين بارزين في جميع المراكز بدايًة من حراسة المرمى بالحارس المخضرم ديفيد سيمان, وخط الدفاع بقيادة سول كامبل وريو فيرديناند وآشلي كول, وخط الوسط بقيادة الأسطورة بول سكولز وصاحب القدم الذهبية ديفيد بيكهام, إلى أن نصل لخط الهجوم بقيادة مايكل أوين وإيميل هيسكي, تشكيل مميز أدى إلى ترشيح الإنجليز للفوز بالبطولة.

وقع المنتخب الإنجليزي في مجموعة ضمت السويد والأرجنتين ونيجيريا, مجموعة قوية تأهلت منها بفارق الأهداف السويد في المركز الأول وإنجلترا في المركز الثاني, استهل المنتخب الإنجليزي دور الـ16 بإقصاء المنتخب الدينماركي في فوزٍ سهل أتى بثلاثية نظيفة عن طريق ريو فيرديناند ومايكل أوين وإميل هيسكي, ثم في مباراة ربع النهائي إصطدمت إنجلترا بالجيل الذهبي للبرازيل بقيادة الظاهرة رونالدو وريفالدو ورونالدينهو, إفتتح التسجيل للإنجليز مايكل أوين ثم قلبراقصوا السامبا النتيجة بهدفي ريفالدو ورونادينهو.

وصرح مدرب الأسود الثلاثة السويدي سفين-جوران إريكسون بعد المباراة قائلاً:"لقد نال التعب من ثنائي الفريق ديفيد بيكهام وبول سكولز ولاعبي المنتخب بصفة عامة بسبب الموسم الطويل والشاق, ولكن أعتقد أننا لم نكن جيدين كفاية في شوط المباراة الثاني, وبالأخص عندما نال التعب من قائد الفريق بول سكولز في شوط المباراة الثاني فقدنا السيطرة على كل شيئ".

وبذلك ودع المنتخب الإنجليزي البطولة وفشل للمرة التاسعة على التوالي في الفوز باللقب.

مونديال 2006 في ألمانيا:

تصدر المنتخب الإنجليزي مجموعته بعد صراٍع شديد مع المنتخب البولندي بفارق نقطة واحدة, وقدم أداءً مشابهًا لما قدمه في تصفيات مونديال 2002, حيث سجل 17 هدفًا واستقبلت شباكه 5 أهداف.

بطموحات كبيرة أعلن السويدي إريكسن قائمة الأسود الثلاثة المشاركة في المونديال, قائمة مُدججة بنجوم يُعدوا الآن أساطير في كرة القدم بقيادة ديفيد بيكهام, فرانك لامبارد, ستيفين جيرارد, جون تيري وواين روني, ولكن فيمفاجأةكبرىضم إريكسونالثنائيثيووالكوت (17عام), آروونلينون (19عام), وقال إريكسون عن إختياره لوالكوت:" أنالستمجنونًا, انضمام والكوت ليس بمفاجأة وسيكون له دورًا في المشاركة".

وقع المنتخب الإنجليزي في مجموعة سهلة نسبيًا حيث ضمت السويد وباراجواي وترينيداد وتوباجو, تصدر منتخب الأسود الثلاثة المجموعة بإنتصارين أمام الباراجواي وترينيداد وتوباجو وتعادل أمام السويد, وإستهل المنتخب الإنجليزي دور ال16 بفوز على منتخب الإكوادور بهدف لديفيد بيكهام, في دور ربع النهائي اصطدم الإنجليز هذه المرة ببرازيل أوروبا المنتخب البرتغالي بقيادة الأسطورتان لويس فيجو وكريستيانو رونالدو, وشهدت المباراة أحداثا درامية حيث استُبدل بين شوطي المباراة ديفيد بيكهام إثر الإصابة, وفي أثناء المباراة حاول النجم الإنجليزي واين روني الضغط على حكم المباراة لطرد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وبالمثل قام رونالدو بالضغط على حكم المباراة لطرد روني, وبالفعل في الدقيقة 62 تلقى واين روني البطاقة الحمراء إثر تدخل عنيف على ريكاردو كارفالهو, وأظهرت اللقطات قيام رونالدو بالإشارة لدكة احتياط البرتغال بأنه أنهى مهمته بطرد روني, إستكمل المنتخب الإنجليزي المباراة بشجاعة وجرأة واستمر التعادل السلبي وذهب الفريقين إلى الأشواط الإضافية والتي بدورها انتهت بالتعادل السلبي أيضًا وذهبت المباراة إلى ركلات الحظ الترجيحية, والتي أضاع فيها ثلاثي المنتخب الإنجليزي لامبارد وجيرارد وكاراجار وسجل هارجريفز وسجل للبرتغال الثلاثي سيماو وبوستيجا ورونالدو وأضاع الثنائي فيانا وبيتيت, وصرح إريكسون بعد المباراة قائلًا:"إنجلترا دفعت ضريبة ورقة روني الحمراء, ولكننا لا نستطيع أن نتحجج بسبب ذلك, وبالرغم من تعلق لاعبان من البرتغال بروني وكان بإمكان الحكم أن يحتسب خطًأً إلا أنه ليس عذًرًا مناسبًا, لقد تدربنا على ركلات الترجيح كثيرًا ولا أعتقد أنه كان من الممكن أن نتدرب أكثر".

وقال روني بعد المباراة:"أتفهم ما قام به رونالدو من أجل أن أحصل على البطاقة الحمراء عندما ضغط على الحكم, لأنه كان يريد مساعدة فريقه على الفوز, ولو كنت مكانه لفعلت ذلك أيضًا".

وبذلك تم إقصاء المنتخب الإنجليزي من كأس العالم ليستمر الفشل الإنجليزي للمرة العاشرة على التوالي في الفوز باللقب, وتمت إقالة إريكسون بعد ذلك لتنتهي مسيرته مع منتخب الأسود الثلاثة.

استمر الفشل الإنجليزي على مدار النسختين الماضيتين في جنوب إفريقيا والبرازيل وأدى ذلك لعدم تحقيق الحلم الإنجليزي على مدار 12 نسخة متتالية.

أما بالنسبة لمونديال روسيا القادم لا يبدو المنتخب الإنجليزي مطالبًا بالبطولة هذه المرة, قائمة تعُج بالنجوم والعناصر الشابة ذوي الخبرات الدولية القليلة ولربما يعطي هذا حافزًا ودعمًا للاعبين لتحقيق المفاجأة والوصول للأدوار النهائية.