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عاجل.. مهاجم الدفاع الحسني المغربي يصل القاهرة تمهيدا لتوقيع العقود مع الزمالك

السبت 09/يونيو/2018 - 07:01 م
عاجل.. مهاجم الدفاع الحسني المغربي يصل القاهرة تمهيدا لتوقيع العقود مع الزمالك
الدفاع الحسني الجديدي
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أحمد الهواري
 

وصل حميد أحداد، مهاجم الدفاع الحسني الجديدي المغربي، إلى القاهرة، منذ قليل، تمهيدا لعقد جلسة مع مسئولي الزمالك، والتوقيع على عقود الانضمام للقلعة البيضاء.

 

وعلم "الفجر الرياضي" أن اللاعب جاء إلى القاهرة، بعد أن حصل على إذن من ناديه للاتفاق مع الزمالك على الانضمام للنادي تمهيدا لتوقيع العقود.

 

ويسعى الأبيض للتعاقد مع مهاجم من العيار الثقيل، استعدادا للموسم الجديد، والمنافسة على الألقاب.

 

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