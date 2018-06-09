يعرض لكم " الفجر “سعر الدولار اليوم السبت 9/6/2018 فى 5 بنوك حكومية، محدثة أولا بأول، وفيما يلى سعر الدولار أمام الجنية المصرى .





سعر الدولار اليوم السبت 9/6/2018 فى مصر





شهد سعر الدولار اليوم السبت 9/6/2018 استقرارا أمام الجنيه المصرى مقارنة بسعر نهاية التعاملات الأخيرة، وسجل فروقا طفيفة من بنك لآخر، حيث وصل متوسط السعر اليوم وفقا للبنك المركزي المصري 17.82 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.





سعر صرف الدولار اليوم السبت 9/6/2018 فى البنك المركزى





سجل الدولار اليوم السبت 9/6/2018 فى البنك المركزى 17.82 جنيه للشراء و17.96 للبيع، وبعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب تزايد إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم بعد إزالة الفروق بين المصارف الرسمية والسوق السوداء.





سعر الدولار السبت 9/6/2018 فى بنك مصر





سجل سعر الدولار فى بنك مصر 17.8جنيه للشراء و17.9 للبيع، وبعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب تزايد إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم بعد إزالة الفروق بين المصارف الرسمية والسوق السوداء.





سعر الدولار السبت 9/6/2018 فى البنك الأهلى





سجل سعر الدولار فى البنك الاهلى 17.77 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع، وبعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب تزايد إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم بعد إزالة الفروق بين المصارف الرسمية والسوق السوداء.





سعر الدولار اليوم السبت 9/6/2018 فى البنك التجاري الدولي









سجل سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع، وبعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب تزايد إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم بعد إزالة الفروق بين المصارف الرسمية والسوق السوداء.





سعر الدولار السبت 9/6/2018 فى بنك الاسكندرية





سجل سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع، وبعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب تزايد إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم بعد إزالة الفروق بين المصارف الرسمية والسوق السوداء.