مشاهدة مسلسل لدينا أقوال أخرى الحلقة 24 الرابعة والعشرون كاملة HD على اليوتيوب

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تدور الأحداث حول مستشارة قانونية سابقة يتعرض ابنها لحادث يؤدي إلى وفاته، فيبدأ التحقيق في القضية وتتعرض المستشارة لعدد من المشاكل بسبب هذا الحادث، حتى يتم إتهامها بقتل ابنها، ثم يتم الحكم عليها بالإعدام، وتتوالى الأحداث في سبيل إثبات براءتها.







