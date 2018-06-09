ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مشاهدة مسلسل لدينا أقوال أخرى الحلقة 24 الرابعة والعشرون كاملة HD على اليوتيوب

السبت 09/يونيو/2018 - 06:48 م
مشاهدة مسلسل لدينا أقوال أخرى الحلقة 24 الرابعة والعشرون كاملة HD على اليوتيوب
لدينا أقوال أخرى
طباعة
الفجر الفني
 
يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "لدينا أقول أخرى" الحلقة 24 الرابعة والعشرون كاملة HDعلى اليوتيوب، بطولة يسرا، نجلاء بدر، شيرين رضا، أحمد حاتم.


تدور الأحداث حول مستشارة قانونية سابقة يتعرض ابنها لحادث يؤدي إلى وفاته، فيبدأ التحقيق في القضية وتتعرض المستشارة لعدد من المشاكل بسبب هذا الحادث، حتى يتم إتهامها بقتل ابنها، ثم يتم الحكم عليها بالإعدام، وتتوالى الأحداث في سبيل إثبات براءتها.


المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مشاهدة مسلسل مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا لدينا اقوال أخرى فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني الحكم بالاعدام البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
إستونيا - أساسي
0
x
18:00
1
المغرب - أساسي
صربيا - أساسي
0
x
18:00
0
بوليفيا - أساسي
السويد - أساسي
-
x
19:15
-
بيرو - أساسي
الدانمارك - أساسي
-
x
20:00
-
المكسيك - أساسي
تونس - أساسي
-
x
20:45
-
أسبانيا - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
21:00
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/9/2018 7:40:33 PM