صحيفة: طعام الزعيم الكوري يسبقه إلى سنغافورا على متن طائرة شحن

كشفت صحيفة "ستريتس تايمز"، اليوم السبت، أن طائرة شحن من كوريا الشمالية تحمل طعاما للزعيم الكوري، كيم جونغ أون، ستصل غدا الأحد إلى سنغافورة.





وذكرت الصحيفة أن الطعام، سيتم نقله من مطار "شانغي" إلى مقر إقامة الزعيم الكوري الشمالي في سيارات مبردة مخصصة لنقل البضائع القابلة للتلف.





كما كتبت الصحيفة، الطائرة ستنقل أيضا إلى سنغافورة عدة سيارات فاخرة، ربما من نوع "مرسيدس بنز"، التي ستشكل موكب للرئيس الكوري الشمالي، أما كيم نفسه، ومن المرجح أن ينتقل في سنغافورة راكبا سيارة " بي إم دبليو —7" التي وقد وصلت بالفعل إلى سنغافورة.





وكانت الأنباء قد أوردت، في وقت سابق، أنه من المتوقع أن يصل كيم جونغ أون نفسه إلى سنغافورة أيضا يوم الأحد، وسيصل الوفد الكوري الشمالي الذي يضم أكثر من 100 مسؤول حكومي وحرس كيم الشخصي إلى سنغافورة قبل وصول كيم، للتحضير إلى وصول رئيسهم.





ويخطط لعقد اجتماع في سنغافورة، يوم 12 يونيو، بين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.



