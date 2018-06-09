"مصيلحي" يكرم مدير "تموين مطروح": المحافظة الوحيدة التي تقدم 30% تخفيضا للمواطنين

أشاد الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بجهود محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد في تقديم خدمات متميزة للمواطنين خاصة مبادرة تخفيض السلع الغذائية بنسبة 30% للعام الثاني على التوالي فى 11 منفذ ثابت بالاضافة الى عدد من المنافذ المتنقلة.





كما قام وزير التموين بتكريم وكيل الوزارة في مطروح المهندس السيد أبو اليزيد، بسبب المجهود المتميز خلال الفترة الماضية ونجاح معارض رمضان حيث منحة شهادة تقدير بديوان عام الوزارة.





وأوضح وزير التموين، أن المجهود المبذول خلال الفترة الماضي كان له الأثر الواضح في رفع كفاءة الخدمة التموينية وتذليل العقبات أمام المواطنين بمحافظة مطروح.





وأهدى السيد ابو اليزيد التكريم لمحافظ مطروح الذي لا يتوانى فى الاستجابة لأي مطلب لقطاع التموين يهدف الى الارتقاء بمنظومة العمل أو تقديم خدمات متميزة للمواطنين، مضيفًا أن محافظة مطروح تعد المحافظة الوحيدة على مستوى الجمهورية التى خفضت الأسعار بنسبة 30% بدعم من رجال الأعمال وهي المبادرة التى يتبنها المحافظ شخصيا استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية.



