ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"مصيلحي" يكرم مدير "تموين مطروح": المحافظة الوحيدة التي تقدم 30% تخفيضا للمواطنين

السبت 09/يونيو/2018 - 06:48 م
مصيلحي يكرم مدير تموين مطروح: المحافظة الوحيدة التي تقدم 30% تخفيضا للمواطنين
طباعة
الفجر
 
أشاد الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بجهود محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد في تقديم خدمات متميزة للمواطنين خاصة مبادرة تخفيض السلع الغذائية بنسبة 30% للعام الثاني على التوالي فى 11 منفذ ثابت بالاضافة الى عدد من المنافذ المتنقلة. 

كما قام وزير التموين بتكريم وكيل الوزارة في مطروح المهندس السيد أبو اليزيد، بسبب المجهود المتميز خلال الفترة الماضية ونجاح معارض رمضان حيث منحة شهادة تقدير بديوان عام الوزارة.

وأوضح وزير التموين، أن المجهود المبذول خلال الفترة الماضي كان له الأثر الواضح في رفع كفاءة الخدمة التموينية وتذليل العقبات أمام المواطنين بمحافظة مطروح.

وأهدى السيد ابو اليزيد التكريم لمحافظ مطروح الذي لا يتوانى فى الاستجابة لأي مطلب لقطاع التموين يهدف الى الارتقاء بمنظومة العمل أو تقديم خدمات متميزة للمواطنين، مضيفًا أن محافظة مطروح تعد المحافظة الوحيدة على مستوى الجمهورية التى خفضت الأسعار بنسبة 30% بدعم من رجال الأعمال وهي المبادرة التى يتبنها المحافظ شخصيا استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية.

يذكر أن وزير التموين قد قام بزيارة لمحافظة مطروح في بداية شهر رمضان وافتتح منافذ السلع المخفضة بنسبة 30% لعدد 114 سلعة منوعة، كما أطلق عدد من السيارات المتنقلة لتوصيل السلع للمواطنين فى المناطق البعيدة فى التجمعات الصحراوية والقرى.
المزيد عن: وزير التموين مطروح علي مصيلحي اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
إستونيا - أساسي
0
x
18:00
1
المغرب - أساسي
صربيا - أساسي
0
x
18:00
0
بوليفيا - أساسي
السويد - أساسي
-
x
19:15
-
بيرو - أساسي
الدانمارك - أساسي
-
x
20:00
-
المكسيك - أساسي
تونس - أساسي
-
x
20:45
-
أسبانيا - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
21:00
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/9/2018 7:40:02 PM