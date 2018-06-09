ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أسعار الحديد اليوم السبت 9-6-2018 في محافظة البحيرة

السبت 09/يونيو/2018 - 06:46 م
أسعار الحديد اليوم السبت 9-6-2018 في محافظة البحيرة
حديد - ارشيفية
طباعة
إسلام أمين
 

شهدت أسعار حديد التسليح اليوم السبت، بمحافظة البحيرة، استقرارا، حيث سجل متوسط سعر طن حديد عز 12250 جنيهًا، وسجل طن حديد بشاي 12080 جنيهًا، وطن حديد الوطنية للصلب "العتال" 12050 جنيهًا.

فيما سجل طن حديد المصريين سعر 11950 جنيهًا، وطن حديد المركبي سعر 11950 جنيهًا، والجارحي سعر 11850 جنيهًا، وسجل الحديد الصيني والأوكراني والتركي 11850 جنيهًا للطن.

كانت قد شهدت أسعار حديد التسليح أمس الجمعة، بمحافظة البحيرة، استقرارا، حيث سجل متوسط سعر طن حديد عز 12150 جنيهًا، وسجل طن حديد بشاي 11950 جنيهًا، وطن حديد الوطنية للصلب "العتال" 11950 جنيهًا.

فيما سجل طن حديد المصريين سعر 11950 جنيهًا، وطن حديد المركبي سعر 12150 جنيهًا، والجارحي سعر 11950 جنيهًا، وسجل الحديد الصيني والأوكراني والتركي 11950 جنيهًا للطن.


المزيد عن: حديد البحيرة اخبار مصر أسعار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
إستونيا - أساسي
0
x
18:00
1
المغرب - أساسي
صربيا - أساسي
0
x
18:00
0
بوليفيا - أساسي
السويد - أساسي
-
x
19:15
-
بيرو - أساسي
الدانمارك - أساسي
-
x
20:00
-
المكسيك - أساسي
تونس - أساسي
-
x
20:45
-
أسبانيا - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
21:00
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/9/2018 7:40:33 PM