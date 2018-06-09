بث مباشر أون لاين.. حلقة24 من رامز تحت الصفر ضحيتها الراقصة صافيناز

يقدم "الفجر الفني" لجمهوره خدمة مشاهدة برنامج المقالب الشهير "رامز تحت الصفر"، حيث تنطلق بعد قليل الحلقة الـ24 من البرنامج عبر قناة ام بي سي مصر، وستكون ضحيتها الراقصة الأرمينية الشهيرة صافيناز.





ﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾﻠه إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في روسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم يظهر "دب مُفترس" من بين الجليد والأدغال، ﻟﯾﻛﺗﻣل ظهوره ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل أﻣﺎم اﻟﺿﯾف ما يزيد من فزعه وخوفه!





البرنامج يُعرض يوميًا مُباشرة على "MBC مصر" 7:00 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر" 2:00 بعد منتصف الليل.







