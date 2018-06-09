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سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 9-6-2018 في البحيرة

السبت 09/يونيو/2018 - 06:45 م
سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 9-6-2018 في البحيرة
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إسلام أمين
 
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي، بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، ليواصل ثباته وفقا لبيانات عدد من البنوك.

حيث سجل سعر الدولار بين 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع في معظم البنوك الحكومية، فيما اختلف في بعض البنوك بمقدار قرش واحد سواء بالزيادة أو النقصان.

وسجل الدولار في السوق السوداء، سعر يتراوح ما بين 17.75جنيه للشراء و18.10 جنيه للبيع حسب مكان الشراء والبيع بالمحافظة.

كانت قد سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، بمحافظة البحيرة، أمس الجمعة، ليواصل ثباته وفقا لبيانات عدد من البنوك.

حيث سجل سعر الدولار بين 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع في معظم البنوك الحكومية، فيما اختلف في بعض البنوك بمقدار قرش واحد سواء بالزيادة أو النقصان.

وسجل الدولار في السوق السوداء، سعر يتراوح ما بين 17.75جنيه للشراء و18.10 جنيه للبيع حسب مكان الشراء والبيع بالمحافظة.
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