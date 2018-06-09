مشاهدة مسلسل "لعنة كارما" الحلقة 25 الخامسة والعشرون كاملة HD على اليوتيوب
السبت 09/يونيو/2018 - 06:43 م
الفجر الفني
يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "لعنة الكارما" الحلقة 25 الخامسة والعشرون كاملة HD على اليوتيوب، بطولة هيفاء وهبي، فارس، رحومة زكي، فطين عبدالوهاب، محمد سليمان.
وتدور أحداث المسلسل حول نصابة دولية محترفة تقع في غرام أحد ضحاياها، وهو ما يؤدي إلى دخولها السجن.
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