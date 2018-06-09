مشاهدة مسلسل "لعنة كارما" الحلقة 25 الخامسة والعشرون كاملة HD على اليوتيوب

يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "لعنة الكارما" الحلقة 25 الخامسة والعشرون كاملة HD على اليوتيوب، بطولة هيفاء وهبي، فارس، رحومة زكي، فطين عبدالوهاب، محمد سليمان.







