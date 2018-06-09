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أسعار الفاكهة اليوم السبت 9-6-2018 في محافظة البحيرة

السبت 09/يونيو/2018 - 06:45 م
أسعار الفاكهة اليوم السبت 9-6-2018 في محافظة البحيرة
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إسلام أمين
 
سجلت أسعار الفاكهة بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، استقرارا، حيث وصل سعر كيلو البرتقال البلدي إلى 4 جنيهات، الجوافة 10 جنيهات، الفراولة 6 جنيهات، المشمش 15 جنيهًا، الخوخ 6 جنيهات، الموز 8 جنيهات.

وسجل سعر التفاح المصري 20 جنيهًا، التفاح الأمريكي 25 جنيهًا، الكنتالوب 5 جنيهات.

كانت قد سجلت أسعار الفاكهة بمحافظة البحيرة، أمس الجمعة، استقرارا، حيث وصل سعر كيلو البرتقال البلدي إلى 4 جنيهات، الجوافة 10 جنيهات، الفراولة 6 جنيهات، المشمش 15 جنيهًا، الخوخ 6 جنيهات، الموز 8 جنيهات.

وسجل سعر التفاح المصري 20 جنيهًا، التفاح الأمريكي 25 جنيهًا، الكنتالوب 5 جنيهات.
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