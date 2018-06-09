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أسعار الدواجن اليوم الجمعة 8-6-2018 في محافظة البحيرة

السبت 09/يونيو/2018 - 06:43 م
أسعار الدواجن اليوم الجمعة 8-6-2018 في محافظة البحيرة
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إسلام أمين
 
شهدت محافظة البحيرة، خلال تعاملات اليوم الجمعة، استقرارا في أسعار الدواجن، حيث سجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء في المزارع قيمة تصل إلى 20 جنيهًا، وبلغ سعر بيعها للمستهلك قيمة 25 جنيهًا للكيلو، كما سجل سعر كيلو الدواجن البلدي قيمة 24 جنيهًا، كما وصل سعر بيع كيلو الدواجن البلدي للمستهلك قيمة 28 جنيه.

كما سجل سعر كيلو الدواجن الساسو 20 جنيهًا بالمزارع، ووصل سعر بيع كيلو الدواجن الساسو للمستهلك 22 جنيهًا.

كانت قد شهدت محافظة البحيرة، خلال تعاملات أمس الخميس، استقرارا في أسعار الدواجن، حيث سجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء في المزارع قيمة تصل إلى 20 جنيهًا، وبلغ سعر بيعها للمستهلك قيمة 25 جنيهًا للكيلو، كما سجل سعر كيلو الدواجن البلدي قيمة 24 جنيهًا، كما وصل سعر بيع كيلو الدواجن البلدي للمستهلك قيمة 28 جنيه.

كما سجل سعر كيلو الدواجن الساسو 20 جنيهًا بالمزارع، ووصل سعر بيع كيلو الدواجن الساسو للمستهلك 22 جنيهًا.
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