عاجل بالأسماء.. إعلامي يؤكد: 12 وزيرا مستمرا في الحكومة الجديدة





أكد الإعلامي محمد الغيطي، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هناك 12 وزيرا مستمرون في عملهم بالحكومة الجديدة، نظرًا لما بذلوه من مجهودات عظيمة خلال الفترات الماضية.





والوزراء المستمرون في الحكومة الجديدة هم؛ "الدفاع، الداخلية، الخارجية، الإنتاج الحربي، التربية والتعليم، التعليم العالي، الثقافة، الكهرباء والطاقة، النقل، الاستثمار، التخطيط، والسياحة"0





وقال "الغيطي" اليوم على صفحته أيضًا بموقع "فيسبوك"، في وقت سابق، إن التغيير شمل؛ الدكتور محمد معيط وزيرًا للمالية ، الدكتورة منى محرز وزيرًا للزراعة، أشرف صبحي وزيرًا للشباب والرياضة، عمرو نصار وزيرًا للصناعة، محمد عيسى وزيرا للقوى العاملة، عاصم الجزار وزيرًا للإسكان، محمود شعراوي للحكم المحلي، ياسمين فؤاد وزيرا للبيئة، ويكون هناك ثلاثة وزراء سيدات جُدد ،وهناك مقابلات واحتمالات لتغيير وزراء "الأثار والتضامن والتموين".





كانت الجريدة الرسمية، نشرت الجمعة، قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠١٨ والذي ينص على استمرار رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ونوابهم في مباشرة مهام وأعمال مناصبهم إلى حين صدور قرار تشكيل الحكومة.





وكان الرئيس السيسي كلف، الخميس، الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة.



