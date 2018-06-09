يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "رسايل" الحلقة 24 الرابعة والعشرون كاملة HD على اليوتيوب.









"رسايل" بطولة مي عز الدين، خالد سليم، أحمد حاتم، رامز أمير.







