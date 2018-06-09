يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "رحيم" الحلقة 25 الخامسة والعشرون كاملة HD على اليوتيوب.









"رحيم" بطولة ياسر جلال، نور، طارق عبدالعزيز، محمد رياض، ويرصد المسلسل قصة صراع تدور داخل المجتمع المصري.







