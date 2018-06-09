صحفية روسية تنصح المشجعين المصريين بتناول العصيدة والشوربة والسمك

قدمت الصحفية الروسية ناستيا ستيف، أفضل الوجبات التي يمكن للمصريين تناولها خلال وجودهم في مونديال 2018، أثناء تشجيع المنتخب.



وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد على قناة "TeN"، وأذاعته قناة النيل الرياضية تنفيذا لتعاون مشترك مع القناة، قبل افتتاح مباريات كأس العالم 2018، أن روسيا بلد متعدد القوميات فهذا يعني بتعدد المطابخ.



وتابعت، أنصح المصريين بتناول العصيدة والشوربة والشمندر والسمك، وعليهم تذوق الفطائر على الطريقة الروسية.

