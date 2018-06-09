ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"محلب والدالي" يتفقدان مشروع نفق النهضة.. وافتتاح جزئي 30 يونيو (صورة)

السبت 09/يونيو/2018 - 05:29 م
محلب والدالي يتفقدان مشروع نفق النهضة.. وافتتاح جزئي 30 يونيو (صورة)
محلب والدالى يتفقدان مشروع نفق النهضة
طباعة
نرمين فتحى
 
تفقد المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية واللواء أمير السيد مستشار الرئيس للتخطيط العمرانى واللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة اليوم السبت مشروع نفق النهضة بمحيط جامعة القاهرة.

وقال محافظ الجيزة فى تصريحات له إن الزيارة بهدف متابعة مراحل تنفيذ المشروع الذى يستهدف حل المشاكل المرورية بالمنطقة، لافتاً إلى أن المهندس ابراهيم محلب وجه خلال الزيارة أن يتم الافتتاح الجزئى للمشروع 30 يونيه الجارى فى المسافة من الفورسيزون وحتى السفارة السعودية بمسافة 550م وأن يتم الافتتاح الكامل للمشروع أكتوبر القادم بالتزامن مع بدء العام الجامعى.

وأكد المحافظ أن التكلفة الإجمالية للمشروع تتعدى 400 مليون جنيه ساهمت المحافظة فيه بـــ 100 مليون جنيه.
"محلب والدالي" يتفقدان مشروع نفق النهضة.. وافتتاح جزئي 30 يونيو (صورة)
المزيد عن: نفق النهضة محلب محافظ الجيزة أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
إستونيا - أساسي
-
x
18:00
-
المغرب - أساسي
صربيا - أساسي
-
x
18:00
-
بوليفيا - أساسي
السويد - أساسي
-
x
19:15
-
بيرو - أساسي
الدانمارك - أساسي
-
x
20:00
-
المكسيك - أساسي
تونس - أساسي
-
x
20:45
-
أسبانيا - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
21:00
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/9/2018 6:00:01 PM