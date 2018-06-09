"محلب والدالي" يتفقدان مشروع نفق النهضة.. وافتتاح جزئي 30 يونيو (صورة)

تفقد المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية واللواء أمير السيد مستشار الرئيس للتخطيط العمرانى واللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة اليوم السبت مشروع نفق النهضة بمحيط جامعة القاهرة.





وقال محافظ الجيزة فى تصريحات له إن الزيارة بهدف متابعة مراحل تنفيذ المشروع الذى يستهدف حل المشاكل المرورية بالمنطقة، لافتاً إلى أن المهندس ابراهيم محلب وجه خلال الزيارة أن يتم الافتتاح الجزئى للمشروع 30 يونيه الجارى فى المسافة من الفورسيزون وحتى السفارة السعودية بمسافة 550م وأن يتم الافتتاح الكامل للمشروع أكتوبر القادم بالتزامن مع بدء العام الجامعى.



