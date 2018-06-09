أول رد لـ"مجدي عبد الغني" على استبعاده من بعثة المنتخب في المونديال

علق مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على قرار هاني أبو ريدة رئيس الجبلاية باستبعاده من بعثة المنتخب في مونديال روسيا.





ونفى مجدي عبدالغني، ما تردد بشأن قيامه بالاعتداء عمال غرف الملابس بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر.

وقال:" أنا مش حرامي، لن أصمت على ما يحدث ولست تلميذا في مدرسة يجب أن يستأذن قبل الحصول على ملابسه من مشروع الهدف".

وكان هاني أبوريدة قد قرر من قبل تعيين عبدالغني نائبا لرئيس بعثة منتخب مصر في المونديال، قبل أن يتراجع اليوم ويقرر تولي عصام عبدالفتاح مهام رئاسة البعثة فيما يخص اجتماعات فيفا.

وأكمل:" لم أقم بالتعدي بالضرب على عمال غرف الملابس في مشروع الهدف، هذا الكلام غير صحيح، والهدف هو استبعادي من بعثة مصر في المونديال".