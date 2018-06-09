ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أول رد لـ"مجدي عبد الغني" على استبعاده من بعثة المنتخب في المونديال

السبت 09/يونيو/2018 - 05:30 م
أول رد لـمجدي عبد الغني على استبعاده من بعثة المنتخب في المونديال
طباعة
الفجر الرياضي
 

علق مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على قرار هاني أبو ريدة رئيس الجبلاية باستبعاده من بعثة المنتخب في مونديال روسيا. 


ونفى مجدي عبدالغني، ما تردد بشأن قيامه بالاعتداء عمال غرف الملابس بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر.

 

وقال:" أنا مش حرامي، لن أصمت على ما يحدث ولست تلميذا في مدرسة يجب أن يستأذن قبل الحصول على ملابسه من مشروع الهدف".

 

وكان هاني أبوريدة قد قرر من قبل تعيين عبدالغني نائبا لرئيس بعثة منتخب مصر في المونديال، قبل أن يتراجع اليوم ويقرر تولي عصام عبدالفتاح مهام رئاسة البعثة فيما يخص اجتماعات فيفا.

 

وأكمل:" لم أقم بالتعدي بالضرب على عمال غرف الملابس في مشروع الهدف، هذا الكلام غير صحيح، والهدف هو استبعادي من بعثة مصر في المونديال".

المزيد عن: منتخب مصر المونديال مجدي عبد الغني لكرة القدم كورة رياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
إستونيا - أساسي
-
x
18:00
-
المغرب - أساسي
صربيا - أساسي
-
x
18:00
-
بوليفيا - أساسي
السويد - أساسي
-
x
19:15
-
بيرو - أساسي
الدانمارك - أساسي
-
x
20:00
-
المكسيك - أساسي
تونس - أساسي
-
x
20:45
-
أسبانيا - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
21:00
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/9/2018 6:00:01 PM