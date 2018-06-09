ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. محمد صلاح يفجر مفاجأة كبري قبل مواجهة أوروجواي

السبت 09/يونيو/2018 - 05:27 م
عاجل.. محمد صلاح يفجر مفاجأة كبري قبل مواجهة أوروجواي
طباعة
الفجر الرياضي
 

 

أكد الدولي المصري محمد صلاح، ونجم ليفربول الإنجليزي، تحسن إصابته التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني.

 

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي استقبل المنتخب الوطني اليوم السبت قبل السفر إلى روسيا لخوض بطولة كأس العالم.

 

وسأل السيسي صلاح خلال مصافحته عن حالته الصحية، ليؤكد له الفرعون المصري بأنه حالته تحسنت بكشل كبير وبات قادرًا على خوض المباراة الأولي أمام أوروجواي في مونديال روسيا.

المزيد عن: مونديال روسيا محمد صلاح وكأس العالم محمد صلاح عبد الفتاح السيسي صلاح السيسي أوروجواي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
إستونيا - أساسي
-
x
18:00
-
المغرب - أساسي
صربيا - أساسي
-
x
18:00
-
بوليفيا - أساسي
السويد - أساسي
-
x
19:15
-
بيرو - أساسي
الدانمارك - أساسي
-
x
20:00
-
المكسيك - أساسي
تونس - أساسي
-
x
20:45
-
أسبانيا - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
21:00
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/9/2018 6:00:01 PM