عاجل.. محمد صلاح يفجر مفاجأة كبري قبل مواجهة أوروجواي

أكد الدولي المصري محمد صلاح، ونجم ليفربول الإنجليزي، تحسن إصابته التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي استقبل المنتخب الوطني اليوم السبت قبل السفر إلى روسيا لخوض بطولة كأس العالم.

وسأل السيسي صلاح خلال مصافحته عن حالته الصحية، ليؤكد له الفرعون المصري بأنه حالته تحسنت بكشل كبير وبات قادرًا على خوض المباراة الأولي أمام أوروجواي في مونديال روسيا.