ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

معمول التمر بالسميد.. طريقة تحضيره

السبت 09/يونيو/2018 - 05:28 م
معمول التمر بالسميد.. طريقة تحضيره
معمول التمر بالسميد
طباعة
 
المقادير
- سميد ناعم : 5 اكواب 
- سميد خشن : كوب ونصف 
- السمن الحيواني : 300 غراماً (ما يعادل كوب ونصف) 
- الزبدة : 200 غم 
- المحلب : ملعقة كبيرة (مطحون) 
- مستكة : ملعقة صغيرة (مطحونة مع أربع ملاعق كبيرة من السكر) 
- حليب : كوب ونصف (السائل للعجين عند بدء العمل) 
- طحين : نصف كوب (للعجن) 
- الشومر : ملعقة صغيرة 
- اليانسون : ملعقة صغيرة (مطحون) 
- خميرة : ملعقة صغيرة (فورية) 
- حليب بودرة : ملعقتان كبيرتان 
- معجون التمر : كيلو ونصف (معجون بالزبدة وزيت الزيتون ورشة من القرفة المطحونة والهال المطحون وجوزة الطيب والشومر واليانسون) 

طريقة التحضير
1. نقوم ببس السميد مع المحلب والمستكة والسكر بمقدار السمنة والزبدة المذوبة وحرارتها معتدلة وليست ساخنة جدا.

2. ونفرك السميد فرك وليس بطريقة العجن لمده يومين.

3. ثم نقوم بتعجين الكمية مع الشومر واليانسون والحليب الباودر ومقدار الخميرة بالحليب الدافئ حسب حاجه العجين مع وضع نصف كوب من الطحين وتركتها ترتاح ربع ساعة والقيام بالتشكيل والخبز على حراره ٢٠٠ مئوي.
المزيد عن: مقادير معمول التمر كتشينو طريقة عمل العمول الطبخ السميد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
متي تفقد المراة صبرها
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
إستونيا - أساسي
-
x
18:00
-
المغرب - أساسي
صربيا - أساسي
-
x
18:00
-
بوليفيا - أساسي
السويد - أساسي
-
x
19:15
-
بيرو - أساسي
الدانمارك - أساسي
-
x
20:00
-
المكسيك - أساسي
تونس - أساسي
-
x
20:45
-
أسبانيا - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
21:00
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/9/2018 6:00:01 PM