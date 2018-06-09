معمول التمر بالسميد.. طريقة تحضيره

المقادير

- سميد ناعم : 5 اكواب

- سميد خشن : كوب ونصف

- السمن الحيواني : 300 غراماً (ما يعادل كوب ونصف)

- الزبدة : 200 غم

- المحلب : ملعقة كبيرة (مطحون)

- مستكة : ملعقة صغيرة (مطحونة مع أربع ملاعق كبيرة من السكر)

- حليب : كوب ونصف (السائل للعجين عند بدء العمل)

- طحين : نصف كوب (للعجن)

- الشومر : ملعقة صغيرة

- اليانسون : ملعقة صغيرة (مطحون)

- خميرة : ملعقة صغيرة (فورية)

- حليب بودرة : ملعقتان كبيرتان

- معجون التمر : كيلو ونصف (معجون بالزبدة وزيت الزيتون ورشة من القرفة المطحونة والهال المطحون وجوزة الطيب والشومر واليانسون)





طريقة التحضير

1. نقوم ببس السميد مع المحلب والمستكة والسكر بمقدار السمنة والزبدة المذوبة وحرارتها معتدلة وليست ساخنة جدا.





2. ونفرك السميد فرك وليس بطريقة العجن لمده يومين.





3. ثم نقوم بتعجين الكمية مع الشومر واليانسون والحليب الباودر ومقدار الخميرة بالحليب الدافئ حسب حاجه العجين مع وضع نصف كوب من الطحين وتركتها ترتاح ربع ساعة والقيام بالتشكيل والخبز على حراره ٢٠٠ مئوي.