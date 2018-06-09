مقتل 4 من الشرطة بهجوم لداعش جنوب الموصل

كشف مصدر أمني في شرطة نينوى، اليوم السبت، عن نشوب اشتباكات مع عناصر داعش في قضاء الحضر، بعد تسلل عناصر داعش من منطقة الجزيرة (90 كم جنوب الموصل).





وقال الرائد هلال خالد لمراسلة وكالة "باسنيوز" أن "عناصر داعش هاجموا نقطة تفتيش للشرطة المحلية واشتبكوا معهم، ما أسفر عن مقتل شرطيين من حماية قضاء الحضر".





وأضاف خالد، أن "القوات الأمنية طوقت القضاء بالكامل وشنت حملة مداهمة وتفتيش بحثاً عن منفذي الهجوم".



