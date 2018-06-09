درة ولميس الحديدي تشاركان في العام الخامس لحملة "كمل كرمك"

تشارك الإعلامية القديرة لميس الحديدي، والنجمة درة زروق، في حملة "كمل كرمك" التي تطلقها شركة يونيليفر مشرق للأغذية والمشروبات المتمثلة في منتج "كنور فاين فودز" بالتعاون مع بنك الطعام المصري للعام الخامس على التوالي، وذلك خلال حفل الإفطار السنوي "يوم الكرم".

سيقام الإفطار للاحتفال بتوزيع ما يزيد عن 2 مليون طبق كرم في 60 قرية في المحافظات المختلفة ضمن مبادرة "رجع الطبق مليان" بالتعاون مع بنك الطعام المصري وجمعية أيد فى أيد، بالإضافة إلى مشاركة نتائج الحملة على مدار الأربع سنوات الماضية، وإطلاق المبادرة الجديدة "الخير مبيخلصش"، ومن المقرر إقامة الحفل يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 من يونيو 2018.

وكانت قد بدأت حملة "كمّل كرمك" أنشطتها في شهر رمضان عام 2014 للحث على ترشيد استهلاك الطعام وتوزيع الوجبات علي مدار السنوات. وتهتم كنور بزيادة عدد الوجبات ومناطق التوزيع كل عام عن العام المسبق.