مشاهدة مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 25 الخامسة والعشرون كاملة HD على اليوتيوب

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تدور الأحداث حول‎السفير السابق (نادر)، الذي ترك عمله بالسلك الدبلوماسي، وبسبب حبه للأكل يفتح مطعم في فندق بإحدى القرى السياحية ويقوم بإعداد الوجبات بنفسه، لكن يبدو أن زوجته لها رأي أخر.







