مشروع بحثي مشترك بين جامعتي بنها ووسط الصين لزراعة الأرز

بدأت جامعة بنها بالاشتراك مع جامعة وسط الصين ومعهد بحوث الأرز المصري، في مشروعًا بحثيًا يستهدف استنباط أصناف جديدة من الأرز الذي يستهلك كميات قليلة من الماء.



وشكلت الجامعتان فريقًا بحثيًا مشتركًا لهذا الغرض بتمويل من الموارد الذاتية للجامعتين، على أن تتحمل جامعة بنها 1.7 مليون جنيه، وجامعة وسط الصين مبلغًا يساوى 4 ملايين جنيه مصري.



ويأتي هذا المشروع الجديد في إطار العلاقات المتميزة بين الجامعتين وتنفيذًا للاتفاقيات المبرمة بينهما.



وقال الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعة بنها، إن الجامعة تمتلك مركزًا بحثيًا متميزًا لأبحاث الأرز، وأنها نجحت في استنباط أنواع من الأرز، وزراعتها بالفعل تستهلك كميات قليلة من الماء وفي حال نجاح زراعتها بمصر تسهم هذه الأنواع في سد احتياجات مصر من الأرز باستخدام كميات أقل من مياه الري.



وأضاف أن هذا المشروع البحثى يأتى فى اطار مشاركة جامعة بنها مع بقية الجامعات ومراكز الأبحاث المصرية في دعم خطط الدولة الرامية إلى إيجاد حلول للمشكلات التي تواجهنا في كافة المجالات وفي مقدمتها نقص المياه.



وأوضح أن جامعة بنها تعمل على خلق شراكة علمية وبحثية مع العديد من الجامعات العالمية المتقدمة للنهوض بالأبحاث العلمية التطبيقية التي تساهم في حل مشكلات المجتمع.

