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"حزب الله" يعلن مقتل القيادى بكتيبة الصواريخ فى سوريا

السبت 09/يونيو/2018 - 05:20 م
حزب الله يعلن مقتل القيادى بكتيبة الصواريخ فى سوريا
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 

أعلن تنظيم "حزب الله" اللبنانى، اليوم مقتل القيادى بفرقة الصواريخ التابعة خلال عملية ضد داعش فى بلدة بو كمال شرقى سوريا والقريبة من الحدود السورية العراقية.

 

ووفقاً لوكالة رويترز، أكد "حزب الله" رسمياً مقتل الحاج ناصر جميل حدرج  المعروف أيضاً باسم أبو حسين، وقالت إنّه أوفى بواجبه الجهادى.

 

وزعم بيان حزب الله أن مقاتلى الجماعة، الذين يعملون مع الجيش السورى، تمكنوا من تأمين الطريق المؤد إلى بو كمال وكذلك مدينتي الجلاء وحصرات.

 

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