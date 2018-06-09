ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

كرم جبر: مشروع القانون الجديد للصحافة يأتي ترسيخًا لأحكام الدستور

السبت 09/يونيو/2018 - 03:58 م
كرم جبر: مشروع القانون الجديد للصحافة يأتي ترسيخًا لأحكام الدستور
الكاتب الصحفي كرم جبر
طباعة
ميسون أبو الحسن
 

قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن مشروع القانون الجديد للصحافة والإعلام، يأتي ترسيخًا لأحكام  الدستور، وتمت صياغة مواده بشكل متوازن؛ لتفعيل اختصاصات الهيئات الإعلامية، ودحض أوجه الألتباس والتداخل؛ حيث تنص المادة 212 من الدستور على أن الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، وتطويرها وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلاها وحيادها والتزامها بآداء مهني وإداري واقتصادي رشيد.


وأضاف في بيان له، أن التطبيق العملي لقانون الهيئات رقم 92 لسنة 2016، شابه أوجه قصور كثيرة ناجمة عن عدم وضوح الاختصاصات، وتأويل نصوص الدستور وأحكام القانون في غير سياقها ومقاصدها ومراميها، وهو ما تم تلافيه في مشروع القانون الجديد، على نحو يدعم احترام أحكام الدستور القاضية بإستقلال الهيئات، ومنحها الصلاحيات القانونية التي تدعم عملها، وتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة، وتنفيذ البرامج الخاصة بتنمية المؤسسات الصحفية القومية، ومواجهة المشاكل والتحديات التي تعوق تقدمها.
المزيد عن: كرم جبر قانون الصحافة والإعلام الوطنية للصحافة الفجر أخبار مصر أخبار الفجر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
إستونيا - أساسي
-
x
18:00
-
المغرب - أساسي
صربيا - أساسي
-
x
18:00
-
بوليفيا - أساسي
السويد - أساسي
-
x
19:15
-
بيرو - أساسي
الدانمارك - أساسي
-
x
20:00
-
المكسيك - أساسي
تونس - أساسي
-
x
20:45
-
أسبانيا - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
21:00
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/9/2018 4:20:03 PM