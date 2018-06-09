مخرج "نسر الصعيد" بعد أولى تجاربه في الدراما: "انتظروني في السينما" (صور)

أعرب المخرج ياسر سامي، عن سعادته بنجاح أولى تجاربه في الإخراج الدرامي بمسلسل "نسر الصعيد" بطولة الفنان محمد رمضان ودرة.

وقال في تصريحات صحفية أنه نجح في التحدي، وانه استفاد جيدا من التجربة، وانه ينوى أن يخوض قريبًا ايضا أولى تجاربه في الإخراج السينمائي.

وأكد علي أن إخراج الدراما أصعب من السينما؛ اما عن مسلسل "نسر الصعيد" قال إنه سعيد برد فعل الجمهور عليه، واحتلاله المرتبة الأولى في المشاهدة علي اليوتيوب.