المقاومة اليمنية المشتركة تتصدى لمحاولة تسلل للحوثيين في الحديدة
السبت 09/يونيو/2018 - 03:52 م
أسماء العزب
تصدت قوات المقاومة اليمنية المشتركة،
اليوم السبت، لمحاولة تسلل نفذها المتمردون الحوثيون غرب مديرية بيت الفقيه في الحديدة
بالساحل الغربي لليمن، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.
أفادت مصادر ميدانية يمنية اليوم السبت،
بأن طائرات التحالف العربى قصفت مواقع وتجمعات وأهدافا لميليشيات الحوثى فى محافظة
الحديدة بجبهة الساحل الغربى، مما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين فى صفوف الحوثيين وتدمير
آليات عسكرية.
أفادت مصادر ميدانية يمنية اليوم السبت،
بأن طائرات التحالف العربى قصفت مواقع وتجمعات وأهدافا لميليشيات الحوثى فى محافظة
الحديدة بجبهة الساحل الغربى، مما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين فى صفوف الحوثيين وتدمير
آليات عسكرية.