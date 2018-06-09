المقاومة اليمنية المشتركة تتصدى لمحاولة تسلل للحوثيين في الحديدة

تصدت قوات المقاومة اليمنية المشتركة، اليوم السبت، لمحاولة تسلل نفذها المتمردون الحوثيون غرب مديرية بيت الفقيه في الحديدة بالساحل الغربي لليمن، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.



