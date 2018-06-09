ننشر السيرة الذاتية للدكتور عواد أحمد سكرتير عام القليوبية الجديد

تسلم الدكتور عواد أحمد علي أحمد سكرتير عام محافظة القليوبية الجديد،اليوم السبت،في أول ايام عمله مهامه بالمحافظة.



والجدير بالذكر أن سكرتير عام المحافظة من مواليد 2081960 بمحافظة أسيوط وحصل على بكالوريس التجارة جامعة عين شمس عام 1982 ثم دبلوم الدراسات العليا للإدارة العامة 1998 ثم ماجيستير في المحاسبة عام 2001 وأخيرا دكتوراه في المحاسبة عام 2008.



وتقلد عواد عددا من الوظائف القيادية منها سكرتير عام حي غرب القاهرة وسكرتير عام حي باب الشعرية والقيام بأعمال رئيس الحي ثم سكرتير عام حي الساحل وسكرتير عام حي البساتين ودار السلام والقيام بأعمال رئيس الحي ثم مستشار نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية للتنمية المحلية ثم رئيس حي المرج ثم سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية ثم سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط ومدرس محاسبة بإحدى الجامعات الخاصة حتي عام 2011.

