حبس 3 أشخاص لسرقتهم "هيلتي أسفلت" من شركة غاز مصر بحلوان

أمر أحمد سليم رئيس نيابة حلوان الجزئية بحبس 3 لصوص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لسرقة معدات من شركة غاز مصر.

تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من عامل بشركة غاز مصر باكتشافه سرقة هيلتى " جاكوش خاص بتقطيع الأسفلت" تابع للشركة عمله وفى وقت لاحق ورد له اتصال هاتفي من مجهول ساومه على دفع 800 جنيه مقابل إعادة الجاكوش.





وبعدد تتبع المكالمة تم التعرف علي المتهم وضبطه وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بما سبق.