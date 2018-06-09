رئيس حي السويس يقوم بإزالة أعمدة الإنارة الايلة للسقوط (صور)

قام اللواء عبد العظيم محمد رئيس حى السويس، اليوم السبت، ويرافقة الفنيين بإدارة الكهرباء بالحى برفع عامود كهرباء مائل بشارع صلاح نسيم أمام محطة وقود كالتكس.



وأكد رئيس حى السويس، نحن نقوم بالمرور على الشوارع الرئيسية وبالمتابعة اليومية للحى لرصد اى مشاكل تخص الكهرباء والنظافة والطرق يتم رصدها ومخاطبة الجهات المختصة وعند مرورنا تلاحظ وجود عمود كهرباء مائل فى طريق صلاح نسيم وتجنبا لحدوث اى حوادث نتيجة سقوطه على السيارات المارة فتم عمل اللازم وقطع وازالة العمود وتبديلة بتركيب عمود أخر ليقوم بانارة الطريق وذلك يتم ازالة الاعمدة الايلة للسقوط بكافة شوارع السويس.