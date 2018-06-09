حبس 4 أشخاص سرقوا اكسسوارات محمول من سيارة بضائع بمدينة نصر

أمر أحمد لبيب رئيس نيابة أول مدينة نصر، بحبس 4 أشخاص لسرقتهم اكسسوارات محمول من داخل سيارة نقل بضائع بمدينة نصر.

تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغا من تاجر إكسسوارات محمول باكتشافه كسر زجاج سيارته سوزوكى فان بنى اللون حال توقفها أسفل العقار سكنه وسرقة 38 هاتف محمول صينى الصنع مختلفة الأنواع و 179 شاحن مختلفة الأنواع و 100 سماعة و100 كابل ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.





وبعد التحري والبحث تم ضبط 4 متهمين وعرضهم على النيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.