"البؤساء" و"مركب بلا صياد" على مسرح أوبرا ملك

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة عروضها الفنية التى تقيمها على مسرح الشباب بأوبرا ملك في إطار المهرجان الختامي لنوادى المسرح فى دورته ال 27 والتى تستمر حتى 12 يونيو الجاري.

قدمت الهيئة عرضين الأول بعنوان "مذكرات المفتش جافير" لنادى مسرح المحلة الكبرى عن رواية البؤساء تأليف فيكتور هوجو، إعداد موسيقي ودراماتورج وإخراج محمود القاضى، ديكور وتصميم ملابس محمود السقا، بطولة محمود القاضي، هشام عادل، عبد الرحمن مدكور، حسام الشيخ، أحمد البلتاجى، إسلام درويش، محمد مجدى، خليل أيمن، خلود محمد، علياء هاشم، عماد المسيرى، الطفلة ملك.

المفتش جافير يفتح صحيفة القانون الفرنسي الذى كان رجل قانون فاسد وظالم فى هذا الوقت لن يجدها أحد منا فى أي صحيفة سوابق دنيوية لأى مذنب ولكن صحيفة الخالق لابد وأنها سجلت الكثير من تلك الجرائم البشعة فى حق الإنسانية ولكن هل يستطيع الظالم صد هجمات القدر لذا لا تفرطوا فى محتوى كفتى الميزان فيفقد كلانا الآخر.

تلاه عرض "مركب بلا صياد" لنادى مسرح الزقازيق تأليف إليخاندرو كاسونا، إخراج محمد الطاروطى، سينوغرافيا أحمد فاضل، ديكور محمود عبد الحميد، صياغة موسيقية صلاح المغربي، بطولة محمد صابر، أشرف خالد، كريم وهبة، محمود فوزى، نعمت الله، عبد الرحمن فريد، أحمد الشحات.

الصراع الأزلى بين الخير والشر فى مركب بلا صياد والذى يطرح تساؤلا حول إذا عرض على الإنسان تحقيق أحلامه مقابل أن يبيع روحه للشيطان عن طريق قتل شخص لا يعرفه سيوافق أم لا.

يذكر إن المهرجان يستقبل غدا على مسرح أوبرا ملك عرضين الأول لنوادى مسرح أحمد بهاء الدين بعنوان "الحب رغم أنف الحاقدين" تأليف وإخراج أحمد عبد الباسط والآخر لنوادى مسرح الإسماعيلية بعنوان "مأساة لعبة " تأليف وإخراج كريم عبد السلام.