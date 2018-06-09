هذا ما طلبته الفنانة المعتزلة حلا شيحة من جمهورها عبر "فيس بوك"

قال الفنانة المعتزلة حلا شيحة إن إعادة نشر صورها ومقاطع من أعمالها الفنية السابقة، ذنب في رقبة ناشريه.





وكتبت شيحا في حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي: "حابة أوضح حاجة بسيطة.. اَي حد بتعمد ينزل لي صورة من أفلامي السابقة علي صفحتي لن يستفزني أبدًا بفضل الله والذنب مش انا اللي حخده ده حيكون كله على الشخص اللي سولت له نفسه الامر ده .. انا بخاف من الله وحده الحمد لله قوية جدا بالله وحده".





وأضافت: "أدعو الله الثبات في كل لحظة في يومي و انا ذقت الحياة بعيد عن الله .. وبالقرب منه .. ولا اتخيل حياتي ان تعود كالسابق .. والحمد لله انا بنت ناس طيبين وعائلة طيبة .. ولي في حياتي السابقة بعض الأخطاء لكن أخطاء بنت في سن صغير شيء وارد و لابد منه".

وتابعت: "كل انسان يخطئ و لابد ان يخطئ والا فكيف يعرف الصواب .. لست نادمة علي شئ مر من حياتي لان كل ما مضى قادني إلى الله ومحبته والتعلق به .. الدنيا دار اختبار لكل الناس احنا جينا هنا لحكمة عظيمة ولهدف، ولو الانسان مسألش نفسه وحاسب نفسه كل فترة حيعيش كدة وخلاص".

واختتمت: "علشان كدة بقول لأى حد بيحاول يأذينى على الصفحة أو يقول كلام عنى بيحاول بيه يضايقنى أقوله متحاولش معايا وصعب تعرف لأن مصدر قوتى وصبرى واستمرارى فى طريقى من الله القوى المتين الجبار العزيز اللى لو كنت تعرف قدره مكنتش حتى فكرت إنك تأذى نفسك، أيوة أنت فعلاً أذيت نفسك أما أنا ففوضتُ أمرى إلى الله والله المستعان على ما تصفون".



