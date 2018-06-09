"الخالة وداد" على مسرح الجيزة في ختامي المسرح

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة في الثانية عشرة من صباح اليوم العرض المسرحي"الخالة وداد" على مسرح مركز الجيزة الثقافي لفرقة قصر ثقافة مطروح المسرحية في إطار الدورة الثالثة والأربعين من المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية والذي تنظمه الهيئة على مسرحي المعهد العالي للفنون المسرحية ومسرح المركز الثقافي بالجيزة.

العرض تأليف بهيج إسماعيل، ديكور وملابس بدوس العربي، أشعار إبراهيم المهدي، موسيقى وألحان عبد الصمد عباس، تعبير حركي عمرو أسامة، إضاءة حسن شعبان، دراماتورج شازلي فرح، إخراج شريف النوبي، وبطولة شريف نوبي، نهاد كمال، أشرف إبراهيم، رغدة أبو الخير، رمضان حمدي، شيماء عبده، سعد رجب، سعد أبو الحمد، أحمد أبو شادي، السيد العربي، محمود عوض، محمد العلمي، عبد القادر طلعت، محمود رضا.

ويدور العرض حول شاب له رائحة غريبة ورثها عن أبوه يصل إلى واحة مهجورة، ويعرف قصة وداد التي حبسوها لموت زوجها الذي أجبر أهلها ليتزوجها، ولكنها تخرج وتستحم رغما عنهم فيعتبروه نزير شؤم، ولكن طبيب الواحة يحبها، ولكن شيخ الواحة يطرده، ويحاول إجباره على اتهامها بقتل زوجها ليضغط عليها لتتزوجه، وتظهر خلال الأحداث مظاهر قهر المرأة في المجتمعات الذكورية.

يذكر أن المهرجان يستقبل غدا العرض المسرحي "عليه العوض" تأليف إبراهيم الرفاعي وإخراج شريف صلاح الدين.