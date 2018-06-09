كاميرات سعوديين ترصد القمر والشمس في "ليلة القدر"

وجه مصورون سعوديون في مناطق عدة، عدسات كاميراتهم نحو القمر والشمس لحظة بزوغهما خلال اليومين الماضيين، ضمن محاولاتهم لرصد ليلة القدر، التي ورد في الأثر أنها في ليلة وترية من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.





وتنافس المصورون على محاولة رصد ليلة القدر وترقبها، من خلال تصوير القمر ليلاً والشمس صباحاً بالتليسكوب وحتى بكاميرات هواتفهم المحمولة، ونشر هذه الصور المتعددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإيجاد نوع من التباين ومقارنة شروق الشمس بإشراقة أيام أٌخر من العشر الأواخر.





وقال المصور محمد الهذلي الذي يمارس هذا الشغف بتصوير شروق الشمس طوال أيام العشر الأخيرة من رمضان، تعليقاً على صورة الشمس التي التقطها صبيحة يوم 23 من رمضان الجاري، وكانت باهتة نوعاً ما: "هكذا بدأت الشمس بعد شروقها بحوالى 20 دقيقة، بسبب تدني مدى الرؤية الأفقية إثر العوالق الترابية هذا الصباح شرق مكة المكرمة يوم الجمعة، فيما ذهب آخرون إلى مقارنة درجات حرارة مدن محلية وعواصم عربية لإيجاد نوع من التشابه بينهما في تلك الليلة".





ورجح كثيرون هذا العام أن ليلة القدر كانت ليلة الجمعة الماضية، كونها من ليالي الوتر، وصادفت يوم جمعة، مستندين إلى بعض أقوال العلماء، إذ قال الشيخ صالح المغامسي حينها: "الليلة تصادف فيها الوتر في العشر الأواخر من رمضان مع ليلة الجمعة، ما يرجح كونها ليلة القدر، ومن الصعب تركها".





فيما شدد الشيخ سليمان الماجد على عدم التكلف بالبحث عن علامات ليلة قدر مقبلة، كذلك عدم التكلف بالبحث عن علامات مضت، مشيراً إلى أن هذا المسلك يدعو إلى ترك العمل فيها، مستدركاً "إن جاء عفوياً ومن غير تكلف فلا بأس".





ولم يمانع من الاستفادة من الرؤى من أجل كسب المزيد من العناية في الليلة التي جاءت فيها الرؤيا، منوهاً بضرورة عدم ترك العمل في بقية الليالي "وعلى المسلم أن يجتهد في جميع ليالي العشر الأواخر من رمضان".



