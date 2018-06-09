4 أيام حبس لعاطل سرق فيلا في المعادي

أمرت نيابة المعادى بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة فيلا بمنطقة المعادى.





تلقى قسم شرطة المعادى بلاغا من مصطفى .إ .ا45 سنة حاصل على ماجيستير علوم واقتصاد، يفيد باكتشافه سرقة 5 هواتف محمولة، من داخل الفيلا سكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.





ومن خلال التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة يدعى حسين ع ع، 16 سنة، عاطل والسابق اتهامه فى قضيتين أخرهم سرقة متنوعة، فتم ضبطه، وبمواجهته واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق".





وبمواجهته اعترف بارتكاب 2 حادث سرقات مساكن بذات الأسلوب، وسرقة هاتف محمول من داخل شركة بالمعادى، والشروع في سرقة محتويات فيلا بالمعادى، وقرر حارس الفيلا بسابقة اكتشافه أثار بعثرة بمحتويات مدخل الفيلا من الداخل ولم يتبين وجود ثمة مسروقات وبمراجعة كاميرات المراقبة تبين دخول المتهم للفيلا محل البلاغ دون الاستيلاء على ثمة مسروقات.





تم ضبط المسروقات داخل مسكنه وتم استدعاء المجني عليهم لتعرفا على المسروقات واتهمموه بالسرقة.





حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تباشر التحقيقات.