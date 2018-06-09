سقوط عاطل بحوزته مخدرات في البساتين



كانت قد وردت معلومات للمقدم على فيصل، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة البساتين، مفادها أن "على ح" 56 سنة، عاطل، يزاول نشاطًا غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من دائرة القسم مكانًا لتجارته غير المشروعة.





وبإجراء التحريات تبيَّن صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكنت قوة أمنية بقيادة الرائدين أحمد مصلح وأحمد مختار معاونى المباحث من ضبطه حال تواجده بمسكنه وعثر بحوزته على كمية من الحشيش المخدر وزنت 2.500 جرام، ومبلغ مالي 1000 جنيه، وهاتف محمول.





وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، وأمر اللواء خالد عبدالعال، مدير الأمن، بتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ألقى رجال مباحث القاهرة، بقيادة اللواء محمد منصور، مدير المباحث، القبض على عاطل؛ لاتجاره فى المخدرات وبحوزته 2،5 كيلو حشيش بمنطقة البساتين.