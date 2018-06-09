جامعة أسوان تنظم يوم رياضي وافطار جماعي في رمضان

أقامت جامعة أسوان برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس الجامعة وتحت رعايته إفطار جماعي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعة أسوان وبحضور الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد سيد خليل نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ونخبة من الصحفيين والإعلاميين بمحافظة أسوان.





وأكد رئيس الجامعة علي أهمية إقامة هذا اليوم الرياضي بجامعة أسوان والافطار المجمع للمشاركة بين العاملين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في أسرة الجامعة التي تعتمد علي أواصر التواصل الإجتماعي والأسري ونشر مبدأ المساواه والحب والود بين الجميع.





وقدم الدكتور غلاب التهنئة للحضور بمناسبة عيدالفطر المبارك ويعد شهر رمضان فرصه طيبة للتسامح والعمل والتسابق في الخير ودفع عجلة التنمية والإنتاج لمصرنا الحبيبة.





واختتم اليوم بدورة رياضية كروية نظمتها كلية التربية الرياضية بجامعة أسوان وقام بأعداد الفرق المشاركة الدكتور ناصر محمد والدكتور محمد شمندي وشارك في المباراة النهائية رئيس جامعة أسوان وبعض اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.



