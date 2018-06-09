أزمة بين مرتضى منصور ومدرب الزمالك بسبب ثنائي الفريق

طلب خالد جلال المدير الفني لفريق الزمالك من مرتضى منصور رئيس النادي الاستغناء عن خدمات الثنائي محمد الشامي وروقة في الميركاتو الصيف.





وأكد جلال لمرتضى عدم حاجته لمجهودات الثنائي في الموسم القادم لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب مرتضى منصور.





وشدد مرتضى على جلال بأن رحيل أي لاعب لن يكون قرار فني فقط وإنما يتعلق الأمر بالإدارة أيضًا بسبب وجود مفاوضات وتعاقدات مع بعض اللاعبين وضرورة تحقيق استفادة مالية من ورائهما.





مرتضى أكد لجلال بإنه لن يكرر خطأ إيهاب جلال المدير الفني السابق عندما وافق على التعاقد مع نانا بوكو ولم يحقق الفريق إستفادة منه وقتها.