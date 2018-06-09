"عواض" و"زكي" يشهدان "ساحرات سالم" في ختامي الأقاليم للمسرح (صور)

شهد د. أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ود. أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عرض مسرحي لفرقة قصر ثقافة الأنفوشي المسرحية بعنوان "ساحرات سالم" في إطار الدورة الثالثة والأربعين من المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، الذي تنظمه الهيئة على مسرحي المعهد العالي للفنون المسرحية ومسرح المركز الثقافي بالجيزة.

العرض تأليف أرثر ميلر، إعداد وإخراج محمد مكي، ديكور د. محمد سعد، ملابس وليد جابر، إضاءة إبراهيم الفرن، إعداد موسيقي جورج فتحي، وبطولة عادل سعيد، مها سمير، إيمان إمام، علا اللبودي، أحمد عامر، ندى القاضي، رضوى حسن، آية جوصم، محمد مكي، مصطفى عماد، أحمد السيد، إسلام محمد، فاطمة أحمد، أحمد الخشاب، شادي مصطفى.

والعرض يدور حول قرية تظهر بها آثر للسحر وتبدأ الساحرة في اتهام الكثير من سيدات القرية، فيطلبوا مساعدة قس ولكن يظهر تيار لا يؤمن بالسحر، فتتجه لهم الاتهامات ويترك المتسببين الحقيقيين في الأزمة، لأن القس يساعد الجناة الحقيقيين لمصالح شخصية، ورغم اعتراف أحد الفتيات بالتمثيل إلا أن الحكم يصدر بحق الأبرياء.

يذكر أن مسرح المعهد يستقبل غدا عرض "الولايا" لفرقة الأقصر القومية المسرحية إعداد أسامة البنا وإخراج أشرف النوبي.