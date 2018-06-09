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ضبط عاطل بحوزته 3 بطاريات سيارات مسروقة

السبت 09/يونيو/2018 - 03:36 م
ضبط عاطل بحوزته 3 بطاريات سيارات مسروقة
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هبة عبد الحفيظ
 
تمكن ضباط مباحث قسم شرطة التبين، من القبض على عاطل بحوزته 3 بطاريات سيارات مسروقة.

كانت البداية في أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة التبين بالشارع الجديد ـ دائرة القسم تمكنوا من ضبط مصطفي ع، 33 سنة، عاطل وبحوزته عدد 3 بطاريات سيارات مختلفة الماركات، عدد 2 مفتاح، كماشة
بمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقة بطاريات السيارات بإسلوب " الفك " باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا علي المضبوطات واتهماه بالسرقة، وقررا بأنهما لم يكونا قد اكتشفا وقائع السرقة بعد.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق وجار تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخرى.
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