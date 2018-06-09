مشاهدة مسلسل عزمي وأشجان الحلقة 24 كاملة HD على اليوتيوب

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تدور الأحداث في إطار كوميدي حول عصابة نصب واحتيال مكونة من فردين وهما (عزمي) و(أشجان)، يتعرضان لعدد من المواقف الكوميدية أثناء قيام ضابط بتتبع جرائم النصب التي يقومون بها.









" " بطولة حسن الرداد، إيمي سمير غانم، سمير غانم، محمد ثروت.