عاجل.. غارات للتحالف تحبط إطلاق صاروخ باليستي للحوثيين باتجاه مأرب
السبت 09/يونيو/2018 - 02:07 م
الفجر السعودي
دمرت مقاتلات التحالف العربي بغارتين، منصة إطلاق صواريخ أثناء محاولة ميليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، إطلاقها صاروخا باليستيًا من جبل هيلان الاستراتيجي باتجاه مدينة مأرب.
وقال مصدر عسكري في جبهة صرواح، إن الغارات استهدفت آخر مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الانقلابية غرب جبل هيلان الاستراتيجي، وأسفرت عن تدمير منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا، ومقتل وإصابة عدد من عناصرها.
وأشار إلى أن الميليشيا كانت تستعد لإطلاق صاروخ باتجاه مدينة مأرب، وتمكنت مقاتلات التحالف من رصد تحركات الميليشيا وإحباط عملية الإطلاق.
ودمرت غارة أخرى للتحالف في ذات الموقع عربة عسكرية تحمل مقذوفات صاروخية بعد وصولها للموقع قادمة من صنعاء ومقتل كل من كانوا على متنه.