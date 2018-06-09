ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. غارات للتحالف تحبط إطلاق صاروخ باليستي للحوثيين باتجاه مأرب

السبت 09/يونيو/2018 - 02:07 م
عاجل.. غارات للتحالف تحبط إطلاق صاروخ باليستي للحوثيين باتجاه مأرب
أرشيفية
طباعة
الفجر السعودي
 

دمرت مقاتلات التحالف العربي بغارتين، منصة إطلاق صواريخ أثناء محاولة ميليشيا الحوثي ‏الانقلابية، المدعومة من إيران، إطلاقها صاروخا باليستيًا من جبل هيلان الاستراتيجي باتجاه ‏مدينة مأرب.‏

وقال مصدر عسكري في جبهة صرواح، إن الغارات استهدفت آخر مواقع تمركز ميليشيا ‏الحوثي الانقلابية غرب جبل هيلان الاستراتيجي، وأسفرت عن تدمير منصة إطلاق صواريخ ‏كاتيوشا، ومقتل وإصابة عدد من عناصرها.‏

وأشار إلى أن الميليشيا كانت تستعد لإطلاق صاروخ باتجاه مدينة مأرب، وتمكنت مقاتلات ‏التحالف من رصد تحركات الميليشيا وإحباط عملية الإطلاق.‏

ودمرت غارة أخرى للتحالف في ذات الموقع عربة عسكرية تحمل مقذوفات صاروخية بعد ‏وصولها للموقع قادمة من صنعاء ومقتل كل من كانوا على متنه.‏

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
إستونيا - أساسي
-
x
18:00
-
المغرب - أساسي
صربيا - أساسي
-
x
18:00
-
بوليفيا - أساسي
السويد - أساسي
-
x
19:15
-
بيرو - أساسي
الدانمارك - أساسي
-
x
20:00
-
المكسيك - أساسي
تونس - أساسي
-
x
20:45
-
أسبانيا - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
21:00
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/9/2018 2:10:02 PM