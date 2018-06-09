طلب إحاطة للتحقيق في ظاهرة تسريب امتحانات الجامعات

تقدم النائب فايز بركات عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لتوجيهه للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول انتشار ظاهرة تسريب الامتحانات بالجامعات.



وأشار بركات، إلى أنه في الفترة الأخيرة انتشرت عدة حالات تسريب امتحانات في مختلف الجامعات الحكومية، قائلا: "بعض أساتذة الجامعات غير المسئولين يقدمون على تلك الواقعة مستغلين نفوذهم، في إجبار أعضاء هيئة التدريس على تسريب الامتحانات"، مؤكدًا أن هذا السلوك يعتبر إخلالا بمبدأ العدل والمساواة بين الطلاب، لافتا إلى أنه لا يمكن محاباة أبناء أعضاء هيئة التدريس وتسريب الامتحانات لهم على حساب طلاب الجامعة.



وطالب النائب البرلماني الوزارة بفتح تحقيق عاجل وموسع يشمل كافة الحالات التي أثيرت بشأن تسريب الامتحانات وكذلك إحالة كل من يثبت مشاركته في هذه الوقائع إلى التحقيق إلى الجهات المختصة، وتطبيق العقوبات التي أقرها القانون.