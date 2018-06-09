وفد من "حقوق الإنسان بالداخلية" يزور معهد الأورام ومستشفى أبو الريش (صور)

وجه اللواء حسام نصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، بتشكيل وفد من ضباط وضابطات القطاع للقيام ببعض المبادرات الإنسانية والمجتمعية بمناسبه شهر رمضان الكريم.





وكان من ضمن هذه المبادرات المعهد القومى للأورام، وعدد من دور رعاية المسنين، ومستشفى أبو الريش للأطفال، وإهدائهم بعض الهدايا العينية "سلع غذائية" وإقامة مأدبة إفطار لبعض الأطفال المعاقين وإهدائهم ملابس العيد، بمقر إتحاد الشرطة الرياضى، الأمر الذي أدى إلى إضفاء البسمة على وجوههم.



