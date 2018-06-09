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وفد من "حقوق الإنسان بالداخلية" يزور معهد الأورام ومستشفى أبو الريش (صور)

السبت 09/يونيو/2018 - 02:01 م
وفد من حقوق الإنسان بالداخلية يزور معهد الأورام ومستشفى أبو الريش (صور)
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هبة عبد الحفيظ
 
وجه اللواء حسام نصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، بتشكيل وفد من ضباط وضابطات القطاع للقيام ببعض المبادرات الإنسانية والمجتمعية بمناسبه شهر رمضان الكريم. 

وكان من ضمن هذه المبادرات المعهد القومى للأورام، وعدد من دور رعاية المسنين، ومستشفى أبو الريش للأطفال، وإهدائهم بعض الهدايا العينية "سلع غذائية" وإقامة مأدبة إفطار لبعض الأطفال المعاقين وإهدائهم ملابس العيد، بمقر إتحاد الشرطة الرياضى، الأمر الذي أدى إلى إضفاء البسمة على وجوههم.

جاء ذلك استمرارا لاستراتيجية الوزارة الهادفة فى أحد أهم محاورها إلى مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية مع كافة فئات المجتمع، وتنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية بتفعيل الدور المجتمعى لهيئة الشرطة وترسيخ معطيات حسن العلاقه مع القطاع الجماهيرى وتعظيم منظومة حقوق الإنسان بكافة أجهزة الوزارة مما يشكل مردودا إيجابيا لديهم.
وفد من حقوق الإنسان بالداخلية يزور معهد الأورام ومستشفى أبو الريش (صور)
وفد من حقوق الإنسان بالداخلية يزور معهد الأورام ومستشفى أبو الريش (صور)
وفد من حقوق الإنسان بالداخلية يزور معهد الأورام ومستشفى أبو الريش (صور)
وفد من حقوق الإنسان بالداخلية يزور معهد الأورام ومستشفى أبو الريش (صور)
وفد من حقوق الإنسان بالداخلية يزور معهد الأورام ومستشفى أبو الريش (صور)
وفد من حقوق الإنسان بالداخلية يزور معهد الأورام ومستشفى أبو الريش (صور)
وفد من حقوق الإنسان بالداخلية يزور معهد الأورام ومستشفى أبو الريش (صور)
وفد من حقوق الإنسان بالداخلية يزور معهد الأورام ومستشفى أبو الريش (صور)
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